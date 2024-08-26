Французская партия потребует смещения Макрона с поста президента

Депутаты собрания от блока "Непокорившаяся Франция" (LFI) намерены требовать смещения Эммануэля Макрона с президентского поста в связи с его отказом о назначении на должность премьера республики кандидата от левой коалиции "Новый народный фронт" (NFP) Люси Касте.