На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может съесть за один раз

Уважаемый Министр образования. Отмени, пожалуйста, написание сочинения «Как я провёл лето». Наша учительница пожилая интеллигентная женщина… Молодой человек с длинными волосами сидит в паpикмахеpской ис тpевогой наблюдает, как мастеp водит магнитом вокpуг егошевелюpы.
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