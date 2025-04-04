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Царьград

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Овечкин на пороге истории: всего 2 шайбы до рекорда Гретцки

Овечкин на пороге истории: всего 2 шайбы до рекорда Гретцки

Национальная хоккейная лига готовится к историческому событию: Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», близок к рекорду Уэйна Гретцки, отставая всего на два гола.

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