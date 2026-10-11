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Собянин: открыли беговой маршрут вокруг Большой спортивной арены в "Лужниках"

Собянин: открыли беговой маршрут вокруг Большой спортивной арены в "Лужниках"

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин В олимпийском комплексе "Лужники" проложили новый беговой маршрут вокруг Большой спортивной арены протяженностью 1,1 км.

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