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Мировое обозрение

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Дизельная сделка: Европа хочет откатить назад решение Вашингтона

Дизельная сделка: Европа хочет откатить назад решение Вашингтона

Главное в тезисах: Тезис 1: Вашингтон снял санкции с России ради продвижения «дизельной сделки» и потребовал провести президентские выборы на Украине, что вызвало шок у европейской элиты, рассчитывавшей на «адские санкции».

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