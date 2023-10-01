В Минобороне прокомментировали атаку украинских беспилотников на Смоленск

На угрозу в небе оперативно отреагировали дежурные средства ПВО Смоленской области Министерство обороны России дало комментарий по утренней серии пресечённых атак украинских беспилотных летальных аппаратов по ряду объектов в Смоленске.
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