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В России роботы-доставщики смогут ездить со скоростью не более 25 км/ч

В России роботы-доставщики смогут ездить со скоростью не более 25 км/ч

На тротуарах и переходах скорость будет еще ниже В России собираются провести эксперимент с роботами-доставщиками, которые будут передвигаться по велосипедным дорожкам, тротуарам и обочинам со скоростью до 25 километров в час.

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