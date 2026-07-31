В России роботы-доставщики смогут ездить со скоростью не более 25 км/ч

На тротуарах и переходах скорость будет еще ниже В России собираются провести эксперимент с роботами-доставщиками, которые будут передвигаться по велосипедным дорожкам, тротуарам и обочинам со скоростью до 25 километров в час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии