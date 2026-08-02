Российские ФАБы сыпятся на Сумы, город горит после мощных прилетов

ВКС России сегодня утром нанесли массированный удар по Сумам. Как сообщают местные власти, в городе зафиксированы как минимум четыре прилета фугасных авиабомб, в результате чего произошли масштабные возгорания.
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