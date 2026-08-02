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Российские ФАБы сыпятся на Сумы, город горит после мощных прилетов

Российские ФАБы сыпятся на Сумы, город горит после мощных прилетов

ВКС России сегодня утром нанесли массированный удар по Сумам. Как сообщают местные власти, в городе зафиксированы как минимум четыре прилета фугасных авиабомб, в результате чего произошли масштабные возгорания.

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