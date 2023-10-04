Объем торгов на «СПБ Бирже» в сентябре снизился на 59% в годовом выражении

Объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на «СПБ Бирже» по итогам сентября 2023 года составил $2,42 млрд, что на 29,06% ниже, чем в августе текущего года ($3,41 млрд) и на 58,65% меньше аналогичного показателя за сентябрь 2022 года ($5,85 млрд).