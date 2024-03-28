Командир «Русского Легиона» Фомченков: ВСУ готовят наступление в Херсоне

Украинские боевики обстреливают объекты гражданской инфраструктуры на Херсонском направлении, чтобы сохранить возможность наступательных действий после увеличения численности личного состава на этом участке.
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