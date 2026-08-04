Новые удары по Одессе и Киеву: взорвался газопровод высокого давления Поступают сообщения о новых ударах по инфраструктурным объектам противника.
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Новые удары по Одессе и Киеву: взорвался газопровод высокого давления Поступают сообщения о новых ударах по инфраструктурным объектам противника.
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