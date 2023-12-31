Сергунина: библиотеки и парки Москвы представят культурную программу на каникулы

В московских библиотеках, парках и кинотеатрах с 1 по 8 января проведут новогодние мероприятия. Большинство событий можно будет посетить бесплатно, заранее зарегистрировавшись, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
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