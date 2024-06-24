США запретили въезд членам правящей партии Грузии — телеканал

Председатель комитета по правовым вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили и другие члены правящей партии «Грузинская мечта» попали по санкции США и лишились возможности въезда в США, 24 июня сообщает грузинский оппозиционный телеканал Mtavari.
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