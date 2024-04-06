Терапевт Рябков: биохимический анализ крови позволит оценить работу организма

Для оценки общего состояния организма весной нужно сдать некоторые анализы. В их числе — общий анализ крови, который позволит оценить уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, посоветовал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в разговоре с Life.
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