Терапевт Рябков: биохимический анализ крови позволит оценить работу организма

Для оценки общего состояния организма весной нужно сдать некоторые анализы. В их числе — общий анализ крови, который позволит оценить уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, посоветовал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в разговоре с Life.