Ремонтники создали транспортер для подвоза боеприпасов на передовую

Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения Южной группировки войск разработали транспортер, который может самостоятельно доставлять грузы до 150 килограммов на скорости до 20 километров в час.
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