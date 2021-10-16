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За сутки больше 12 тысяч новых заболевших COVID-19: статистика на 16 октября

За сутки больше 12 тысяч новых заболевших COVID-19: статистика на 16 октября

В Украине за минувшие сутки, 15 октября, прибавилось 12 983 пациента с коронавирусом, из них 1 105 – дети, а еще 204 – медработники.

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