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Царьград

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Барселона станет местом съёмок нового фильма Вуди Аллена

Барселона станет местом съёмок нового фильма Вуди Аллена

Подробности картины пока не разглашаются. Известно только, что работа над лентой перейдёт в активную фазу в 2025 году.

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