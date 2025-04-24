Андрей Марочко: #Дата. 24 апреля 1671 года — Степан Разин выдан царским воеводам и вскоре казнен

#Дата24 апреля 1671 года — Степан Разин выдан царским воеводам и вскоре казнен.Приобретя хороший военный опыт и авторитет в походах против Крымского ханства и Османской империи в 1662-1663 годах и благодаря личным качествам, Разин получил широкую известность на Дону.