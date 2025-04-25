Пепловое облако от вулкана Безымянный зависло над столицей Камчатки

Облако пепла от вулкана Безымянный в пятницу появилось в небе над Петропавловском-Камчатским. Об этом сообщается в телеграм-канале Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
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