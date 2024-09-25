Воздушное такси на Всемирной выставке 2025 года в Осаке отменяется

Услуги коммерческого летающего такси на Всемирной выставке 2025 года в Осаке не будут предоставлены компанией ANA Holdings, сообщает 25 сентября деловое агентство Kyodo News со ссылкой на заявление представителя компании.
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