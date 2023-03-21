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Белый дом: экспорт СПГ США в Европу в 2022 году увеличился почти в 2,5 раза

Белый дом: экспорт СПГ США в Европу в 2022 году увеличился почти в 2,5 раза

По данным доклада Совета экономических консультантов при Белом доме, посвященном состоянию американской экономики в прошлом году, стало известно, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу увеличился за прошлый до 117,4 млн.

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