В 2022 году Борис Гребенщиков, покинув Россию, учредил в Лондоне компанию BG Plus LLP, чтобы продолжать музыкальную карьеру на Западе.
Аквариум без воды: британский бизнес Бориса Гребенщикова уходит в минус
Комментарии
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Александр
Кому интересно его блеянье?Музыки то нет.
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1 м.
Tatyana Zaytseva
Александр
Кому интересно его блеянье?Музыки то нет.
Нечего было из себя звезду корчить. На поверку оказался чмо.
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1 м.
Игорь Максаков
Александр
Кому интересно его блеянье?Музыки то нет.
Правильно сказали, даже мне по душе. А то музыкант нашёлся, ни на гитаре играть не может, а про блеяние это уже не отнять.
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1 м.
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