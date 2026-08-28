Аквариум без воды: британский бизнес Бориса Гребенщикова уходит в минус

Кому интересно его блеянье?Музыки то нет.

Нечего было из себя звезду корчить. На поверку оказался чмо.

Кому интересно его блеянье?Музыки то нет.

Игорь Максаков

Александр Кому интересно его блеянье?Музыки то нет.

Правильно сказали, даже мне по душе. А то музыкант нашёлся, ни на гитаре играть не может, а про блеяние это уже не отнять.