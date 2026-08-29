Премьер Словакии Роберт Фицо жёстко раскритиковал курс Евросоюза, направленный против России. Выступая на мероприятии, посвящённом годовщине Словацкого национального восстания, он заявил, что ЕС должен сохранять мирную суть, а не становиться орудием противостояния с Москвой.