Премьер Словакии Роберт Фицо жёстко раскритиковал курс Евросоюза, направленный против России. Выступая на мероприятии, посвящённом годовщине Словацкого национального восстания, он заявил, что ЕС должен сохранять мирную суть, а не становиться орудием противостояния с Москвой.
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