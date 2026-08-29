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Фицо объяснил, почему Европе нельзя демонизировать Россию

Фицо объяснил, почему Европе нельзя демонизировать Россию

Премьер Словакии Роберт Фицо жёстко раскритиковал курс Евросоюза, направленный против России. Выступая на мероприятии, посвящённом годовщине Словацкого национального восстания, он заявил, что ЕС должен сохранять мирную суть, а не становиться орудием противостояния с Москвой.

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