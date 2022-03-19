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Скотти Барнс – о сравнении с Леброном Джеймсом: «В детстве я был большим поклонником Кобе Брайанта»

Форвард «Торонто» Скотти Барнс ответил на сравнение со звездным игроком «Лейкерс» Леброном Джеймсом. «В детстве я был большим поклонником Кобе Брайанта.

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