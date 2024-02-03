Политолог: слова Дуды о принадлежности Крыма к РФ не заставят ждать ответа Киева

Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine Office Высказывания польского президента Анджея Дуды о том, что Крым исторически являлся частью России большую часть времени, являются частью очередного обмена нелицеприятными заявлениями между Варшавой и Киевом.
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