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Захарова осудила международные организации за молчание после терактов в Киеве

Захарова осудила международные организации за молчание после терактов в Киеве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с критикой в адрес международных организаций, отметив их молчание после серии террористических актов, произошедших в Киеве.

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