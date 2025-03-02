ИИ по МРТ отслеживает динамику старения мозга

Вдохновением для разработки новой диагностики стал уже известный факт: хронологический возраст не всегда соответствует биологическому, поэтому зачастую сложно оценить скорость старения организма на клеточном уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии