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SPLETNIK

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Дочери Навки и Пескова подарили на 12-летие выступление Вани Дмитриенко

Дочери Навки и Пескова подарили на 12-летие выступление Вани Дмитриенко

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова отметила 12-летие, и главной приглашённой звездой праздника стал популярный певец Ваня Дмитриенко, чей гонорар за частное выступление, по слухам, составляет 7 млн рублей.

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