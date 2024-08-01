Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции японского сектора недвижимости упали сильнее всего с 2020 года из-за опасений по поводу ставок

Акции сектора недвижимости Японии упали больше всего с марта 2020 года на фоне опасений, что ставки по ипотечным кредитам вырастут и ослабят спрос после того, как ЦБ страны поднял базовую процентную ставку, пишет Bloomberg.

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