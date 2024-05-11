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Мик Шумахер: «Я слежу за ситуацией с пилотами «Альпин» в «Ф-1»

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер, выступающий за «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), ответил на вопрос о шансах перейти во французскую команду в «Формуле-1».

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