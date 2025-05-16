Гострудинспекция региона расследует гибель водителя БЕЛАЗа от удара током

В Государственную инспекцию труда по Забайкальскому краю поступило сообщение о смертельном несчастном случае, произошедшем 5 мая 2025 года с водителем поливочного автомобиля БЕЛАЗ, принадлежащего АО «Разрез Харанорский».
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