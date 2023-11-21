Исцеляющие настои и отвары из луковой шелухи.

Эффективное избавление от насморка. Для того чтобы быстро избавиться от насморка необходимо бросить в кипящую воду несколько чайных ложечек сухой луковой шелухи, а потом подышать паром над ёмкостью с отваром три – пять минут.
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