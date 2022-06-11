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«Нюрнбергские законы» Третьего рейха издание второе: посол Украины в Германии призвал не делить русских на «хороших» и «плохих»

«Нюрнбергские законы» Третьего рейха издание второе: посол Украины в Германии призвал не делить русских на «хороших» и «плохих»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник накануне дал интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором признался, что «не разделяет русских на плохих и хороших и считает всех врагами».

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