«Нюрнбергские законы» Третьего рейха издание второе: посол Украины в Германии призвал не делить русских на «хороших» и «плохих»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник накануне дал интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором признался, что «не разделяет русских на плохих и хороших и считает всех врагами».
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