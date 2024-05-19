О Джи Ануноби может сыграть в седьмом матче против «Индианы»

Форвард «Никс» может принять участие в матче по результатам разминки перед игрой. Возвращение Ануноби изначально не планировалось до возможного финала конференции против «Бостона», который начнется во вторник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Кожевников о Гру в «Тракторе»: «Человек для «Тампы» никого не подготовил, и его зовут спасителем. Во время СВО, в частично закрытый город. Наверное, только в ГРУ знают, зачем»
- Глава НОК Беларуси: «Мы не видим больших препятствий для участия наших спортсменов в Олимпиаде»
- Олег Овсянников планирует начать работу в академии Плющенко («Матч ТВ»)
Свежие комментарии