Украина волнами атаковала Москву и город русских оружейников

Сегодня киевский режим в очередной раз предпринял мощную атаку на тыловые российские регионы. Один из основных акцентов был сделан сделан на столичном регионе, атаки на который начались еще вчера вечером передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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