"Путин шутит, в Европе ёжатся"

фарид сабиров

Меня удивляет , они хотят отказываются , мерзнут покупают . А мы что скотина без ответная , они хотят мы включаем не хотят отключаем ???? Или этим казнокрадам , что украли у народа ресурсы , на все плевать, ни совести ни чести ни стыда , главное обогащаться ????