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"Путин шутит, в Европе ёжатся"

"Путин шутит, в Европе ёжатся"

Китайские СМИ о "пророческом" анекдоте российского лидера Российский лидер периодически в ходе различных, в том числе и международных, мероприятий шутит и рассказывает анекдоты.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Опять пшекам на халяву отдадут , а у себя цены поднимут... Уроды.....
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5 час.
фарид сабиров
Меня удивляет , они хотят отказываются , мерзнут покупают . А мы что скотина без ответная , они хотят мы включаем не хотят отключаем ???? Или этим казнокрадам , что украли у народа ресурсы , на все плевать, ни совести ни чести ни стыда , главное обогащаться ????
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2 час.
Александр Александров
Ёжики плакали, но продолжали есть кактус!
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47 мин.

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