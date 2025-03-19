"Трус не играет в хоккей": Малофеев показал итог первых переговоров Путина и Трампа одним фото

Путин и Трамп хотят организовать серию хоккейных матчей между США и РоссиейНакануне Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом предложил ему организовать хоккейные матчи между игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).