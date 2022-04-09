Эл Хорфорд заявил, что привился от коронавируса

Бигмен «Селтикс» Эл Хорфорд во время интервью заявил, что полностью вакцинирован. Ранее сообщалось, что как минимум два игрока основного состава «Бостона» не вакцинированы от коронавируса и не смогут участвовать в гостевых матчах в Торонто, если команда встретится в плей-офф с «Рэпторс».

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