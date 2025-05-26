Motor: Федеральная служба охраны РФ закупила пикапы Sollers ST6

В России Федеральная служба охраны (ФСО) закупила новейшие пикапы Sollers ST6, сообщает Motor. "Спецслужба приобрела около четырех десятков пикапов Sollers с дизельными двигателями, в закупке фигурируют машины 2023 и 2024 годов выпуска.
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