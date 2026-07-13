Мы продолжаем цикл тестов, вдохновленных выставкой «Цветы. Символ красоты» в Третьяковской галерее. В третьей части снова обращаемся к работам с цветочными мотивами и предлагаем выбрать те, которые вам ближе по цвету, композиции или настроению.
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