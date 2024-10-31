Запад пожирает Молдавию

Четыре года назад Майя Григорьевна Санду стала президентом Молдавии благодаря тому, что занявший третье место в первом туре выборов Ренато Георгиевич Усатый призвал своих сторонников голосовать против действовавшего президента Игоря Николаевича Додона – похоже, за то, что тот дал ему далеко не всё, на что Усатый надеялся, поддержав Додона во втором туре выборов шестнадцатого года.