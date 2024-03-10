Страна и люди
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Страна и люди

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Капитуляция, которую отверг Путин. Вскрылись детали похабного мира

Капитуляция, которую отверг Путин. Вскрылись детали похабного мира

ИГОРЬ  ЛИСИН Наверняка каждый из нас помнит тревожные дни февраля-марта 2022 года, когда наши Вооружённые Силы, несмотря на продвижение, несли ощутимые потери, а достигнуть главной цели – свержения киевского режима – никак не удавалось.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Не плохо бы напомнить ещё о том, кто &quot;руководил&quot; российской делегацией на переговорах. Страна должна знать своих &quot;хероев&quot;.
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1 д.
Михаил Гринжук
Ни каких капитуляций полное уничтожение нацистов. Надо доделать то что в 45 году в берлине не доделали.Раз и навсегда уничтожить всех нацистов с детьми и родственниками. Плевать сколько народу погибнет. Лучше 1 раз перестараться чтоб потом не жалеть.
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1 д.
Алексей Сафронов
Роль Путина в вопросе &quot;капитуляции&quot; конечно же очень важная, но нельзя забывать что, из-за этой его странной попытки к &quot;перемирию&quot; с бандеровским фашистским режимом в Куёве, не только большое количество наших военных погибло или попало в плен, но и оставлены огромные территории, которые уже в марте 22 года были заняты даже в западной и южной части киевской области. Вот эта &quot;роль&quot; ВВП, который пошел на переговоры , а потом и на отвод войска с ряда областей, в том числе в последующих тяжёлых наших поражениях ещё предстоит оценить, ведь эти действия как раз являются Ударом в спину.
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1 д.

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