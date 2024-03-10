Капитуляция, которую отверг Путин. Вскрылись детали похабного мира

Ни каких капитуляций полное уничтожение нацистов. Надо доделать то что в 45 году в берлине не доделали.Раз и навсегда уничтожить всех нацистов с детьми и родственниками. Плевать сколько народу погибнет. Лучше 1 раз перестараться чтоб потом не жалеть.

Алексей Сафронов

Роль Путина в вопросе "капитуляции" конечно же очень важная, но нельзя забывать что, из-за этой его странной попытки к "перемирию" с бандеровским фашистским режимом в Куёве, не только большое количество наших военных погибло или попало в плен, но и оставлены огромные территории, которые уже в марте 22 года были заняты даже в западной и южной части киевской области. Вот эта "роль" ВВП, который пошел на переговоры , а потом и на отвод войска с ряда областей, в том числе в последующих тяжёлых наших поражениях ещё предстоит оценить, ведь эти действия как раз являются Ударом в спину.