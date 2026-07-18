Соловьев попал в зону атаки дронов во время съемок на трассе «Новороссия»

Телеведущий Владимир Соловьев и съемочная группа оказались под угрозой атаки украинского беспилотника на автодороге Р-280 «Новороссия» во время работы над программой «За лентой» для телеканала «Россия 1».
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