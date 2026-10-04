СК России задержал подозреваемого в терактах в метро Москвы

Главное следственное управление активно расследует теракты 29 марта 2010 года в московском метро. Задержан член банды Вагабова в Дагестане, ему предъявлены обвинения.
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