Губернатор Василий Анохин рассказал об открытии в Минске представительства Смоленской области

На тематической сессии губернатор представил смоленский опыт работы с регионами Белоруссии Правительство Смоленской области и белорусская сторона договорились об открытии представительства первого в столице братской республики – городе-герое Минске, анонсировал губернатор Василий Анохин на Петербургском международном экономическом форуме.