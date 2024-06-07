Губернатор Василий Анохин рассказал об открытии в Минске представительства Смоленской области

На тематической сессии губернатор представил смоленский опыт работы с регионами Белоруссии Правительство Смоленской области и белорусская сторона договорились об открытии представительства первого в столице братской республики – городе-герое Минске, анонсировал губернатор Василий Анохин на Петербургском международном экономическом форуме.
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