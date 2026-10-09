«Ситикард» выпустил транспортные карты с айдентикой футбольного клуба «Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» и оператор системы оплаты «Ситикард» представили совместную линейку транспортных карт с айдентикой команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Финэксперт Карапе...
- Стало известно, к...
- ДВ ИИ-Достоевский вы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым