Meta использует университеты США и Великобритании для тестирования виртуальной реальности в образовании

В рамках усилий по внедрению виртуальной реальности (VR) в образование компания Meta запустила новое партнерство с рядом университетов США и Великобритании, призванное обеспечить обратную связь с новым продуктом, который, как надеется Meta, наконец-то сделает VR чуть более мейнстримовым.