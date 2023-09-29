Ночью сон жильцов пятиэтажки в Петрозаводске прервал запах дыма

Из-за пожара жителей дома в карельской столице пришлось эвакуировать Сегодня ночью в 03 часа 47 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Нойбранденбургской.
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