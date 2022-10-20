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Бадюков о внуке Третьяка: «Протекции со стороны Владислава Александровича нет. «Сочи» – профессиональный клуб»

Алексей Бадюков объяснил, почему Максим Третьяк получает много игрового времени в «Сочи». – Статистика Третьяка на данный момент хуже, чем у Мельничука.

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