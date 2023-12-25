Бывшего зампреда ЦБ освободили от уголовного наказания

Московский городской суд освободил из-под стражи бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ, заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна.
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